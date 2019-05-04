Порошенко назначил нового члена Нацсовета Украины по телевидению
- Reuters
Соответствующий указ опубликован пресс-службой главы государства.
«Назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в документе.
Как отмечает Интерфакс-Украина, Горковенко ранее занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины.
Ранее глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко объявил о своей отставке.