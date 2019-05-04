Порошенко назначил нового члена Нацсовета Украины по телевидению

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Порошенко назначил нового члена Нацсовета Украины по телевидению
  • Reuters

Соответствующий указ опубликован пресс-службой главы государства.

«Назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в документе.

Как отмечает Интерфакс-Украина, Горковенко ранее занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины.

Ранее глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко объявил о своей отставке

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить