Порошенко назначил нового члена Нацсовета Украины по телевидению

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Reuters

Соответствующий указ опубликован пресс-службой главы государства. «Назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в документе. Как отмечает Интерфакс-Украина, Горковенко ранее занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины. Ранее глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко объявил о своей отставке.