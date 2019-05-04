Эксперт оценил позицию ряда депутатов по дате инаугурации Зеленского

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Анна Лушникова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT слова депутата Рады Виктора Бондаря о том, что главы фракций и депутатских групп парламента считают, что инаугурация президента Украины должна состояться 28 мая.
Эксперт оценил позицию ряда депутатов по дате инаугурации Зеленского
  • Reuters

По словам Оленченко, ведущие партии Рады понимают, что если они согласятся с предложенной Зеленским датой, он может успеть объявить досрочные выборы.

«Очередные выборы назначены на 28 ноября. По законодательству Украины провести досрочные выборы можно только не менее чем за шесть месяцев до очередных. То есть 28-е число — некая магическая дата», — заключил он.

Ранее Бондарь заявил, что главы фракций и депутатских групп парламента считают, что инаугурация президента Украины должна состояться 28 мая.

По его словам, многие депутаты настроены на инаугурацию после 27 мая, чтобы у Зеленского не было права распустить парламент.

При этом парламентарий не исключил, что 14 мая на заседании Рады будет принято решение о проведении инаугурации 19 мая.

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