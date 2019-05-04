Ляшко назвал «три ключевых вопроса» Зеленскому

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что его не интересуют вопросы инаугурации нового президента Украины, однако у него есть «три ключевых вопроса» избранному главе государства Владимиру Зеленскому.
Ляшко назвал «три ключевых вопроса» Зеленскому
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Он рассказал, что не пошёл на встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации. 

«Захочет Владимир встретиться и посоветоваться — он знает мой телефон. Главная тема нашей будущей личной беседы — это не дата инаугурации (вопрос на самом деле второстепенный для Украины!), а три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир на Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев», — написал Ляшко в Facebook.

По его словам, «другие вопросы» его не интересуют.

Ранее Зеленский заявил, что собирается предложить депутатам провести инаугурацию 19 мая. 

Позднее глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь рассказал, что главы фракций и депутатских групп парламента считают, что инаугурация должна состояться 28 мая.

По его словам, многие парламентарии настроены на инаугурацию после 27 мая, чтобы у Зеленского не было права распустить Раду.

При этом он не исключил, что 14 мая на заседании Рады будет принято решение о проведении инаугурации 19 мая.

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