Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

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В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
  • © Владислав Сергиенко
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.

«В целях создания благоприятных условий, предотвращения скоплений транспорта и создания очередей подразделения пограничного контроля осуществляли пропуск лиц и транспортных средств в усиленном составе смен пограничных нарядов», — отметили в управлении.

Отмечается, что рост пассажирского и транспортного потоков в два-три раза был зафиксирован в пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой» на фоне пасхальных и майских праздников.

В конце апреля поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников.

Портал Nation News передавал, что «Ласточкино гнездо» назвали самой интересной достопримечательностью Крыма.

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