Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.
«В целях создания благоприятных условий, предотвращения скоплений транспорта и создания очередей подразделения пограничного контроля осуществляли пропуск лиц и транспортных средств в усиленном составе смен пограничных нарядов», — отметили в управлении.
Отмечается, что рост пассажирского и транспортного потоков в два-три раза был зафиксирован в пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой» на фоне пасхальных и майских праздников.
В конце апреля поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников.
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