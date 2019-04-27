Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников
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- РИА Новости
«Обычно в сутки через пункты пропуска проходят около 5000 человек, но за последние сутки поток превысил 10 000. Граждане Украины активно едут отдыхать на полюбившиеся крымские курорты», — цитирует сотрудников погрануправления РИА Новости.
Там отметили, что все пункты пропуска с российской стороны работают в штатном режиме, работники границы были готовы к наплыву отдыхающих.
Ранее стало известно, что Крым намерен принять более 7 млн туристов в 2019 году.
Портал Nation News передавал, что «Ласточкино гнездо» назвали самой интересной достопримечательностью Крыма.