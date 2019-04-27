Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников

Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.

«Обычно в сутки через пункты пропуска проходят около 5000 человек, но за последние сутки поток превысил 10 000. Граждане Украины активно едут отдыхать на полюбившиеся крымские курорты», — цитирует сотрудников погрануправления РИА Новости.

Там отметили, что все пункты пропуска с российской стороны работают в штатном режиме, работники границы были готовы к наплыву отдыхающих.

Ранее стало известно, что Крым намерен принять более 7 млн туристов в 2019 году.

Портал Nation News передавал, что «Ласточкино гнездо» назвали самой интересной достопримечательностью Крыма.