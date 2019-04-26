Крым рассчитывает на 7 млн туристов в 2019 году

Крым намерен принять более 7 млн туристов в 2019 году, заявил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Но мы движемся вперёд. Это очень хорошие ожидания для экономики Крыма, для платежей в бюджет, да и, откровенно говоря, для каждой крымской семьи, потому что в курортной и сопутствующих сферах… каждая семья получит дополнительные доходы», — заявил Константинов.

По его словам, в этом году полуостров готов к курортному сезону «как никогда». Речь идёт о готовности пляжей, инфраструктуры, открыто очень много новых спальных мест в местах размещения.

Ранее НСН сообщала, что турпоток в Тверскую область вырос до 1,5 млн человек.