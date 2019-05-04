Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Эмоции стихают, приходит время конструктива. Я обращаюсь к Владимиру Зеленскому... Вы поставили точку в правлении Порошенко, и у страны появилась надежда, появился шанс всё изменить. Но, к сожалению, в вашей стратегии очень много недосказанных, взаимоисключающих и тёмных мест», — указал политик.

Как отметил Мураев, позиция Зеленского по разрешению конфликта в Донбассе является «точной калькой того, что предлагал Порошенко», что означает для Украины продолжение вооружённых столкновений и дальнейшее разрушение страны.

«Хотели в историю? Действуйте», — добавил он.

Ранее Мураев заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление.

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