В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

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Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.

«В целях безопасности большую часть золота решили держать в иностранных банках ещё во времена Первой Эстонской Республики. Так и повелось», — приводит ERR слова Филипоцци.

Он отметил, что Центробанке Эстонии остался на хранении всего один слиток золота. Он весит 11 кг и стоит около полумиллиона евро. Возраст слитка около ста лет.

Отмечается, что он в большей степени музейный экспонат, так как его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках.

Ранее бывший министр экономики России Евгений Ясин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что мировым лидером по закупкам золота в I квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

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