Эксперт прокомментировал сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году

Бывший министр экономики России Евгений Ясин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 т драгоценного металла.

«По-моему, влияние доллара на российскую экономику давно уже не грозит», — заявил он.

По его словам, золотовалютные ресурсы делают российскую экономику безопасной.

Таким образом, пояснил Ясин, обеспечивается снижение влияния США и Европы, и можно чувствовать себя относительно свободными от воздействия доллара или евро.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ЦБ во всём мире побили шестилетний рекорд по закупкам золота: было приобретено 145,5 т золота (на 68% больше, чем за аналогичный период 2018 года).