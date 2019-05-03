Эксперт прокомментировал сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году

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Бывший министр экономики России Евгений Ясин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 т драгоценного металла.
Эксперт прокомментировал сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«По-моему, влияние доллара на российскую экономику давно уже не грозит», — заявил он.

По его словам, золотовалютные ресурсы делают российскую экономику безопасной.

Таким образом, пояснил Ясин, обеспечивается снижение влияния США и Европы, и можно чувствовать себя относительно свободными от воздействия доллара или евро.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ЦБ во всём мире побили шестилетний рекорд по закупкам золота: было приобретено 145,5 т золота (на 68% больше, чем за аналогичный период 2018 года).

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