Захарова отреагировала на слова Климкина о «Бессмертном полке»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина об акции «Бессмертный полк».
Захарова отреагировала на слова Климкина о «Бессмертном полке»
  • РИА Новости

«Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли», — написала Захарова в Facebook.

Так она прокомментировала слова Климкина, который в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.

Кроме того, Захарова предложила Климкину позвать на подобную акцию бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили.

9 мая 2018 года в акции «Бессмертный полк» в Киеве приняли участие свыше 3 тыс. человек.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк» в Москве примут участие более 1 млн граждан.

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