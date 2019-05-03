Захарова отреагировала на слова Климкина о «Бессмертном полке»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина об акции «Бессмертный полк».

«Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли», — написала Захарова в Facebook.

Так она прокомментировала слова Климкина, который в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.

Кроме того, Захарова предложила Климкину позвать на подобную акцию бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили.

9 мая 2018 года в акции «Бессмертный полк» в Киеве приняли участие свыше 3 тыс. человек.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк» в Москве примут участие более 1 млн граждан.