Международный трибунал по делу украинских моряков пройдёт 10 мая

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Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков, как ожидается, пройдёт 10 мая в Гамбурге, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Международный трибунал по делу украинских моряков пройдёт 10 мая
  • РИА Новости

«Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, и слушания состоятся, как запланировано, — 10 мая 2019 в Гамбурге», — написала она в Facebook.

Как отметила дипломат, решение трибунала будет принято до конца месяца.

Ранее в МИД России заявили, что украинская сторона пытается использовать ситуацию с моряками во внутриполитических целях, обращаясь в Международный трибунал. 

Украинских моряков задержали 25 ноября 2018 года, когда три военных корабля Украины незаконно пересекли границу России

Суд отправил под арест всех 24 военнослужащих.

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