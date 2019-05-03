Международный трибунал по делу украинских моряков пройдёт 10 мая
- РИА Новости
«Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, и слушания состоятся, как запланировано, — 10 мая 2019 в Гамбурге», — написала она в Facebook.
Как отметила дипломат, решение трибунала будет принято до конца месяца.
Ранее в МИД России заявили, что украинская сторона пытается использовать ситуацию с моряками во внутриполитических целях, обращаясь в Международный трибунал.
Украинских моряков задержали 25 ноября 2018 года, когда три военных корабля Украины незаконно пересекли границу России.
Суд отправил под арест всех 24 военнослужащих.