Зеленский вернёт ответственность за незаконное обогащение
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«Уголовная ответственность будет возобновлена за незаконное обогащение», — приводит его слова ТАСС.
По словам Рябошапки, соответствующий закон является «одной из первоочередных инициатив команды новоизбранного президента».
Ранее в команде Зеленского заявили, что приоритетом команды нового украинского лидера будет возобновление встреч в нормандском формате.
В феврале Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью о незаконном обогащении. Суд решил, что её положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.