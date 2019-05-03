Зеленский вернёт ответственность за незаконное обогащение

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время возобновить действие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщил советник Зеленского Руслан Рябошапка.

«Уголовная ответственность будет возобновлена за незаконное обогащение», — приводит его слова ТАСС.

По словам Рябошапки, соответствующий закон является «одной из первоочередных инициатив команды новоизбранного президента».

Ранее в команде Зеленского заявили, что приоритетом команды нового украинского лидера будет возобновление встреч в нормандском формате.

В феврале Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью о незаконном обогащении. Суд решил, что её положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.