На Украине 57 военных Нацгвардии госпитализировали с отравлением

Во Львовской области Украины госпитализированы с пищевым отравлением 57 военных Национальной гвардии из части, дислоцированной в городе Золочев. Об этом информирует Западное территориальное управление Нацгвардии в Facebook.

Отмечается, что первая группа военных была госпитализирована 29 апреля из-за жалоб на плохое самочувствие. На следующий день в госпиталь с похожими симптомами направили ещё 30 бойцов.

В связи с произошедшим организовано служебное расследование. В столовой воинской части отобрали образцы продуктов, готовой пищи и смывов для проведения анализов.

В апреле в украинских Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом.