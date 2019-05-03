На Украине 57 военных Нацгвардии госпитализировали с отравлением

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Во Львовской области Украины госпитализированы с пищевым отравлением 57 военных Национальной гвардии из части, дислоцированной в городе Золочев. Об этом информирует Западное территориальное управление Нацгвардии в Facebook.
На Украине 57 военных Нацгвардии госпитализировали с отравлением
  • РИА Новости

Отмечается, что первая группа военных была госпитализирована 29 апреля из-за жалоб на плохое самочувствие. На следующий день в госпиталь с похожими симптомами направили ещё 30 бойцов. 

В связи с произошедшим организовано служебное расследование. В столовой воинской части отобрали образцы продуктов, готовой пищи и смывов для проведения анализов. 

В апреле в украинских Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

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