На Украине 57 военных Нацгвардии госпитализировали с отравлением
- РИА Новости
Отмечается, что первая группа военных была госпитализирована 29 апреля из-за жалоб на плохое самочувствие. На следующий день в госпиталь с похожими симптомами направили ещё 30 бойцов.
В связи с произошедшим организовано служебное расследование. В столовой воинской части отобрали образцы продуктов, готовой пищи и смывов для проведения анализов.
В апреле в украинских Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом.