Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.

«Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал. Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным на Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины», — написал он в Facebook.

При этом он отметил, что эфир этого шоу «имеет странный вид».

«У меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — добавил Зеленский.

Ранее НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с Владимиром Зеленским в качестве ведущего.

Как ожидается, шоу выйдет на экраны 3 мая, при этом оно было записано ещё в 2011 году.