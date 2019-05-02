В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие семь раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе, сёл Калиновка и Нижнее Лозовое, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской», — указывается в заявлении.

Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти создают новые «точки невозврата» Донбасса.