Посол Белоруссии подарил трактор столетнему ветерану в Узбекистане

Короткая ссылка
Посол Белоруссии в Узбекистане Леонид Маринич подарил трактор МТЗ столетнему ветерану Абдурахиму Мавлянову из Ташкентской области.
Посол Белоруссии подарил трактор столетнему ветерану в Узбекистане
  • ©uzbekistan.mfa.gov.by

«Трактор будет использоваться на сельскохозяйственных работах в дехканском (фермерском) хозяйстве семьи Мавляновых», — говорится в сообщении белорусской дипмиссии.

Мавлянов — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в освобождении Белоруссии. Награждался юбилейными медалями по случаю 65-й и 70-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и планируется к награждению по случаю памятной даты в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны и участник Парада Победы на Красной площади в Москве 1945 года Дмитрий Бакуров умер в Новосибирске в возрасте 97 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить