Посол Белоруссии подарил трактор столетнему ветерану в Узбекистане

Посол Белоруссии в Узбекистане Леонид Маринич подарил трактор МТЗ столетнему ветерану Абдурахиму Мавлянову из Ташкентской области.

«Трактор будет использоваться на сельскохозяйственных работах в дехканском (фермерском) хозяйстве семьи Мавляновых», — говорится в сообщении белорусской дипмиссии.

Мавлянов — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в освобождении Белоруссии. Награждался юбилейными медалями по случаю 65-й и 70-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и планируется к награждению по случаю памятной даты в 2019 году.

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