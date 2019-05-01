Адвокат Вышинского не намерен просить политического убежища в Европе

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Адвокат руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский, которого подозревают в незаконной приватизации, не намерен просить политического убежища в Европе.
Адвокат Вышинского не намерен просить политического убежища в Европе
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Многие преследуемые на Украине попытались куда-то уехать, в том числе в Брюссель, куда и меня приглашали. Но я уже заявлял о том, что не собираюсь просить политических убежищ в Европе, поскольку я верю в правосудие на Украине, поскольку у нас всё же есть верховенство права», — заявил Доманский.

Ранее сообщалось, что адвоката Вышинского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома в заповеднике «Древний Киев».

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