Зеленский извинился перед мусульманами за ролик с Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» извинился перед мусульманами за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — сказал Зеленский.

Он объяснил, что не знал про этот ролик, так как программу готовила другая редакторская группа.

«Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — приводит РИА Новости слова избранного президента Украины.

Политик подчеркнул, что религия — это «болезненная тема», а задевать другие религиозные интересы — «просто некрасиво».

Ранее ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента.

Владимир Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко получил поддержку 24,45% граждан страны.

После публикации официальных результатов в штабе избранного главы государства заявили, что ждут инаугурацию, которая должна состояться в течение 30 дней. Вместе с этим штаб Зеленского указал на то, что обнародование итогов выборов произошло в последний разрешённый законом день.

Подробнее о ситуации на Украине — в материале RT.