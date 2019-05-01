Зеленский извинился перед мусульманами за ролик с Кадыровым
«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — сказал Зеленский.
Он объяснил, что не знал про этот ролик, так как программу готовила другая редакторская группа.
«Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — приводит РИА Новости слова избранного президента Украины.
Политик подчеркнул, что религия — это «болезненная тема», а задевать другие религиозные интересы — «просто некрасиво».
Ранее ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента.
Владимир Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко получил поддержку 24,45% граждан страны.
После публикации официальных результатов в штабе избранного главы государства заявили, что ждут инаугурацию, которая должна состояться в течение 30 дней. Вместе с этим штаб Зеленского указал на то, что обнародование итогов выборов произошло в последний разрешённый законом день.
Подробнее о ситуации на Украине — в материале RT.