Порошенко и штаб Зеленского отреагировали на официальные итоги выборов
- © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации», — написал Порошенко в Facebook.
В свою очередь, штаб Зеленского заявил, что ждёт инаугурацию.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила итоги второго тура выборов президента.
Согласно окончательным данным, Зеленский одержал победу с 73,22% голосов.