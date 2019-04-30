Порошенко и штаб Зеленского отреагировали на официальные итоги выборов

Короткая ссылка
Действующий президент Украины Пётр Порошенко и штаб избранного главы государства Владимира Зеленского прокомментировали официальное оглашение результатов президентских выборов.
Порошенко и штаб Зеленского отреагировали на официальные итоги выборов
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации», — написал Порошенко в Facebook.

В свою очередь, штаб Зеленского заявил, что ждёт инаугурацию.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила итоги второго тура выборов президента.

Согласно окончательным данным, Зеленский одержал победу с 73,22% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить