Порошенко и штаб Зеленского отреагировали на официальные итоги выборов

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и штаб избранного главы государства Владимира Зеленского прокомментировали официальное оглашение результатов президентских выборов.

«Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации», — написал Порошенко в Facebook.

В свою очередь, штаб Зеленского заявил, что ждёт инаугурацию.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила итоги второго тура выборов президента.

Согласно окончательным данным, Зеленский одержал победу с 73,22% голосов.