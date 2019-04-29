В Госдуме оценили слова Климкина о позициях Украины в рейтинге счастья
- Reuters
Как считает Милонов, вскоре избранный президент Украины Владимир Зеленский сформирует новую команду, в которой для Климкина места, вероятнее всего, не будет.
«Граждане больше не могут видеть таких людей в политике», — отметил депутат.
Рейтинг ООН формируется ежегодно на основе шести критериев: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.
Ранее Климкин заявил, что украинцы стали одной из самых «несчастных» наций в мире. По его словам, есть все основания, чтобы считаться такими «из-за внешнего влияния».