В Госдуме оценили слова Климкина о позициях Украины в рейтинге счастья

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Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил комментарий главы украинского МИД Павла Климкина по поводу Всемирного доклада о счастье, согласно которому Украина заняла 133-е место среди 156 стран по уровню благополучия населения.
В Госдуме оценили слова Климкина о позициях Украины в рейтинге счастья
  • Reuters

Как считает Милонов, вскоре избранный президент Украины Владимир Зеленский сформирует новую команду, в которой для Климкина места, вероятнее всего, не будет.

«Граждане больше не могут видеть таких людей в политике», — отметил депутат.

Рейтинг ООН формируется ежегодно на основе шести критериев: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Ранее Климкин заявил, что украинцы стали одной из самых «несчастных» наций в мире. По его словам, есть все основания, чтобы считаться такими «из-за внешнего влияния».

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