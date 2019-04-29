Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.

Отмечается, что сенатор подверг критике слова Зеленского, который на своей странице в Facebook указал, что «Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран».

«Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем — виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

По мнению российского политика, в настоящий момент Украина представляет собой не пример для подражания, а «пугало».

Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил Зеленского назначить «цербера демократии» на Украине.

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