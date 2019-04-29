Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины
Отмечается, что сенатор подверг критике слова Зеленского, который на своей странице в Facebook указал, что «Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран».
«Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем — виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов», — написал Пушков на своей странице в Twitter.
По мнению российского политика, в настоящий момент Украина представляет собой не пример для подражания, а «пугало».
Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил Зеленского назначить «цербера демократии» на Украине.