Неизвестный сообщил о минировании семи храмов во Львове

Неизвестный сообщил о минировании семи храмов и прилегающих к ним территорий во Львове, соответствующее сообщение поступило на электронный ящик ведомства, сообщили в Нацполиции региона.

«На местах работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб... Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в Нацполиции.

В настоящее время личность сообщившего о минировании устанавливается.

Ранее в Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать все церкви и синагоги города.

Также URA.RU сообщало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.