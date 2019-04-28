Неизвестный сообщил о минировании семи храмов во Львове

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Неизвестный сообщил о минировании семи храмов и прилегающих к ним территорий во Львове, соответствующее сообщение поступило на электронный ящик ведомства, сообщили в Нацполиции региона.
Неизвестный сообщил о минировании семи храмов во Львове
  • РИА Новости

«На местах работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб... Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в Нацполиции.

В настоящее время личность сообщившего о минировании устанавливается.

Ранее в Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать все церкви и синагоги города.

Также URA.RU сообщало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

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