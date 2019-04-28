Неизвестный сообщил о минировании семи храмов во Львове
- РИА Новости
«На местах работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб... Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в Нацполиции.
В настоящее время личность сообщившего о минировании устанавливается.
Ранее в Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать все церкви и синагоги города.
Также URA.RU сообщало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.