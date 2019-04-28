В Киеве задержали мужчину после угроз взорвать все церкви города

В украинской столице правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать все церкви и синагоги в Киеве. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Отмечается, что в полицию позвонил неизвестный и заявил о минировании Владимирского кафедрального собора.

В полиции подчеркнули, что звонивший «добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны».

Сотрудники правоохранительных органов установили личность звонившего и задержали его. Информация о минировании оказалась ложной. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.