В Москве эвакуировали общежитие после сообщения о минировании
- РИА Новости
«Из здания общежития на улице Шкулева после анонимного звонка с угрозой взрыва выведены 60 человек, эвакуация продолжается», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщал, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Как отмечалось, в здании в этот день были запланированы несколько мероприятий, в том числе дискуссия на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности.