В Москве эвакуировали общежитие после сообщения о минировании

Из общежития на юго-востоке Москвы эвакуировали около 60 человек из-за сообщения о минировании, рассказал представитель экстренных служб столицы.

«Из здания общежития на улице Шкулева после анонимного звонка с угрозой взрыва выведены 60 человек, эвакуация продолжается», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщал, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Как отмечалось, в здании в этот день были запланированы несколько мероприятий, в том числе дискуссия на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности.