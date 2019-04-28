В Москве эвакуировали общежитие после сообщения о минировании

Короткая ссылка
Из общежития на юго-востоке Москвы эвакуировали около 60 человек из-за сообщения о минировании, рассказал представитель экстренных служб столицы.
В Москве эвакуировали общежитие после сообщения о минировании
  • РИА Новости

«Из здания общежития на улице Шкулева после анонимного звонка с угрозой взрыва выведены 60 человек, эвакуация продолжается», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщал, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Как отмечалось, в здании в этот день были запланированы несколько мероприятий, в том числе дискуссия на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить