В Казахстане девять человек претендуют на пост президента

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила приём заявлений от желающих стать кандидатом в президенты Казахстана, документы подали девять человек.
В Казахстане девять человек претендуют на пост президента
  • РИА Новости

«Закончилось выдвижение кандидатов в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 9 июня 2019 года», — приводит Интерфакс слова зампредседателя Центризбиркома Константина Петрова.

В числе баллотирующихся действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который выдвинут правящей партией «Нур Отан».

Ранее Токаев подал в ЦИК Казахстана документы для участия в выборах. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы от партии «Нур Отан».

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