В Казахстане девять человек претендуют на пост президента
- РИА Новости
«Закончилось выдвижение кандидатов в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 9 июня 2019 года», — приводит Интерфакс слова зампредседателя Центризбиркома Константина Петрова.
В числе баллотирующихся действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который выдвинут правящей партией «Нур Отан».
Ранее Токаев подал в ЦИК Казахстана документы для участия в выборах. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы от партии «Нур Отан».