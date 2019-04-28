В Казахстане девять человек претендуют на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила приём заявлений от желающих стать кандидатом в президенты Казахстана, документы подали девять человек.

«Закончилось выдвижение кандидатов в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 9 июня 2019 года», — приводит Интерфакс слова зампредседателя Центризбиркома Константина Петрова.

В числе баллотирующихся действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который выдвинут правящей партией «Нур Отан».

Ранее Токаев подал в ЦИК Казахстана документы для участия в выборах. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы от партии «Нур Отан».