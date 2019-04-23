Токаев подал в ЦИК Казахстана документы для участия в выборах
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Об этом говорится на сайте ЦИК.
«23 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию... были представлены документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан общественным объединением «Партия «Нур Отан», — указывается в заявлении.
Ранее Токаев сообщил о решении принять участие в выборах президента Казахстана.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы от партии «Нур Отан»