Назарбаев призвал казахстанцев поддержать Токаева на выборах

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попросил граждан страны поддержать действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах.
Назарбаев призвал казахстанцев поддержать Токаева на выборах
  • РИА Новости

«Считаю самым достойным кандидатом на эту высшую должность в стране. Я вас всех призываю поддержать нашего кандидата от партии и отдать ему голоса», — цитирует Назарбаева Sputnik Казахстан.

Он назвал Токаева верным соратником и выдающимся государственным деятелем.

Политик считает, что казахстанцы «сделают правильный выбор», подтвердив таким образом «правильность направления» страны.

Ранее Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента от партии «Нур Отан».

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