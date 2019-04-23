Назарбаев призвал казахстанцев поддержать Токаева на выборах

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попросил граждан страны поддержать действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах.

«Считаю самым достойным кандидатом на эту высшую должность в стране. Я вас всех призываю поддержать нашего кандидата от партии и отдать ему голоса», — цитирует Назарбаева Sputnik Казахстан.

Он назвал Токаева верным соратником и выдающимся государственным деятелем.

Политик считает, что казахстанцы «сделают правильный выбор», подтвердив таким образом «правильность направления» страны.

Ранее Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента от партии «Нур Отан».