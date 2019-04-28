Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Пекине встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.
Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана
  • ©Michael Brochstein / Sopa Images
  • globallookpress.com

В ходе встречи первый президент Казахстана отметил высокую динамику двусторонних отношений в различных секторах экономики.

«Китай — это не только сосед и экономический партнёр, но и близкий друг Казахстана, которому мы доверяем и на которого опираемся», — сказал Назарбаев.

В марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.

В МИД Китая, комментируя решение Назарбаева, заявили, что Пекин относится к отставке первого президента Казахстана с пониманием.

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