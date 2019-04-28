В ДНР сообщили о десяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что Вооружённые силы Украины десять раз в течение суток нарушили режим перемирия в Донбассе.
В ДНР сообщили о десяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило десять», — заявили в представительстве.

Отмечается, что украинские военные выпустили по территории республики 18 мин калибром 120 мм, а также использовали гранатомёты и стрелковое оружие.

Ранее в ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку.

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