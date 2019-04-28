Кравчук заявил, что Зеленского могут попытаться скомпрометировать

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Первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью «Громадьске» заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского.

«Особенно если представители старой власти, которые ещё увлекаются реваншем... попытаются его скомпрометировать. Это игра с огнём. Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствием выполнять конституционные полномочия», — сказал он.

Вместе с этим Кравчук отметил, что лично знаком с Зеленским и считает его порядочным человеком, который «имеет хорошее юридическое образование» и «научился коммуникации с людьми».

Ранее Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма.

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