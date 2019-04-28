Кравчук заявил, что Зеленского могут попытаться скомпрометировать
«Особенно если представители старой власти, которые ещё увлекаются реваншем... попытаются его скомпрометировать. Это игра с огнём. Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствием выполнять конституционные полномочия», — сказал он.
Вместе с этим Кравчук отметил, что лично знаком с Зеленским и считает его порядочным человеком, который «имеет хорошее юридическое образование» и «научился коммуникации с людьми».
Ранее Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма.