Кравчук заявил, что Зеленского могут попытаться скомпрометировать

Первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью «Громадьске» заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского.

«Особенно если представители старой власти, которые ещё увлекаются реваншем... попытаются его скомпрометировать. Это игра с огнём. Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствием выполнять конституционные полномочия», — сказал он.

Вместе с этим Кравчук отметил, что лично знаком с Зеленским и считает его порядочным человеком, который «имеет хорошее юридическое образование» и «научился коммуникации с людьми».

Ранее Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма.