Российские спасатели завершили работы на шахте «Схидкарбон» в Донбассе

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Спасатели МЧС России возвращаются к месту постоянной дислокации после завершения работ на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом информирует пресс-служба МЧС ЛНР.
Российские спасатели завершили работы на шахте «Схидкарбон» в Донбассе
  • РИА Новости

«Утром 27 апреля группа спасателей, прибывшая из города Шахты Ростовской области Российской Федерации, убыла в место постоянной дислокации, оказав неоценимую помощь в проведении спасательных работ», — указано в сообщении.

Отмечается, что все поставленные задачи в рамках спасательной операции были выполнены в полном объёме.

В свою очередь, представитель МЧС России подтвердил эти данные, передаёт РИА Новости.

«Команда горноспасателей МЧС РФ в количестве 16 человек и трёх единиц техники после завершения работ на шахте «Схидкарбон» убыла из Луганска в пункт постоянной дислокации города Шахты Ростовской области», — заявили в спасательном ведомстве.

Ранее спасатели извлекли из шахты «Схидкарбон» тела всех 17 горняков, погибших при взрыве.

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