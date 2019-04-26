В Совфеде оценили призыв Климкина к секторальным санкциям против России

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о необходимости секторальных и экономических санкций против России.
В Совфеде оценили призыв Климкина к секторальным санкциям против России
  • Reuters

«То, что сейчас заявляет господин Климкин, интересно только ему самому. Он уже уходящая фигура. Человек на должность министра иностранных дел будет назначаться новым президентом, а Климкин представляет команду Порошенко. Его заявления напоследок — попытка проявить себя жёстким русофобом», — отметил Джабаров.

По его словам, сотрудничество по данному вопросу с Вильнюсом для Киева естественно.

«Только я не думаю, что страны ЕС будут слушать заявления коллег с Украины и из Литвы. Эти санкции уже всем порядком надоели и не приносят результатов. Данное высказывание виртуальное и не будет иметь серьёзных последствий», — сказал сенатор.

Ранее Климкин по итогам встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом заявил о необходимости секторальных и экономических санкций в отношении России.

По его словам, в ходе встречи удалось договориться о дальнейшем обсуждении возможных дополнительных санкций против России на следующем заседании в ЕС.

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