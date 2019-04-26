Спасатели подняли тело третьего погибшего на шахте в ЛНР
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«На данный момент уже подняты на поверхность трое погибших. Судьба 14 человек остаётся под вопросом», — приводит Луганскинформцентр слова главы МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.
Отмечается, что в шахте работает пять звеньев горноспасателей.
Ранее стало известно, что по меньшей мере два человека погибли в результате ЧП на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка.
Причиной ЧП на шахте «Схидкарбон» стал взрыв метана.
В МЧС России заявили, что ведомство по просьбе ЛНР отправит отряд горноспасателей на шахту, где произошла авария.