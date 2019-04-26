Спасатели подняли тело третьего погибшего на шахте в ЛНР

Спасатели подняли на поверхность тело третьего погибшего в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе самопровозглашённой ЛНР.

«На данный момент уже подняты на поверхность трое погибших. Судьба 14 человек остаётся под вопросом», — приводит Луганскинформцентр слова главы МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.

Отмечается, что в шахте работает пять звеньев горноспасателей.

Ранее стало известно, что по меньшей мере два человека погибли в результате ЧП на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка.

Причиной ЧП на шахте «Схидкарбон» стал взрыв метана.

В МЧС России заявили, что ведомство по просьбе ЛНР отправит отряд горноспасателей на шахту, где произошла авария.