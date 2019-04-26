Спасатели подняли тело третьего погибшего на шахте в ЛНР

Короткая ссылка
Спасатели подняли на поверхность тело третьего погибшего в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе самопровозглашённой ЛНР.
Спасатели подняли тело третьего погибшего на шахте в ЛНР
  • © РИА Новости

«На данный момент уже подняты на поверхность трое погибших. Судьба 14 человек остаётся под вопросом», — приводит Луганскинформцентр слова главы МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.

Отмечается, что в шахте работает пять звеньев горноспасателей.

Ранее стало известно, что по меньшей мере два человека погибли в результате ЧП на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка. 

Причиной ЧП на шахте «Схидкарбон» стал взрыв метана

В МЧС России заявили, что ведомство по просьбе ЛНР отправит отряд горноспасателей на шахту, где произошла авария.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить