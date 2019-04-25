МЧС России отправит по просьбе ЛНР спасателей на шахту, где произошло ЧП

В МЧС России заявили, что ведомство по просьбе самопровозглашённой Луганской народной республики отправит отряд горноспасателей на шахту, где произошла авария.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС», — указали в российском ведомстве.

Ранее Луганский информационный центр сообщал, что на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Лутугинского района произошло чрезвычайное происшествие. Глава ЛНР Леонид Пасечник взял под личный контроль ликвидацию последствий аварии.

Подробности чрезвычайного происшествия уточняются.