МЧС России отправит по просьбе ЛНР спасателей на шахту, где произошло ЧП
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС», — указали в российском ведомстве.
Ранее Луганский информационный центр сообщал, что на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Лутугинского района произошло чрезвычайное происшествие. Глава ЛНР Леонид Пасечник взял под личный контроль ликвидацию последствий аварии.
Подробности чрезвычайного происшествия уточняются.