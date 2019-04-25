Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

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Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд.
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
  • РИА Новости

Об этом пишут «Украинские новости».

«Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд, до $78,78 млрд (по состоянию на 31 марта), по сравнению с предыдущим месяцем», — указывает издание.

Отмечается, что вместе с этим за месяц прямой внешний долг Украины увеличился с $39,64 млрд до $40,18 млрд.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что в настоящий момент страна «зажата долгом».

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