В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

При президентстве Владимира Зеленского Украина не будет сдавать или дарить свои земли и своих граждан. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил представитель штаба шоумена Дмитрий Разумков.

По его словам, у команды Зеленского есть «две красные линии», передаёт РИА Новости.

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — сказал он.

Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском». Он добавил, что при новом президенте Крым и Донбасс будут считаться украинскими.

Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.