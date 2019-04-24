В Госдуме прокомментировали выход Украины из соглашения о советских изобретениях
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«Решение Киева понятно, прагматического интереса для них нет. Украина здесь ничего не приобретает, а скорее теряет. Иначе как политическим это решение не назовёшь», — заявил Новиков.
По его мнению, это в очередной раз демонстрирует позицию Украины о том, что ей не по пути с Россией.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT выход Украины из соглашения о советских изобретениях.