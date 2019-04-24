В Госдуме прокомментировали выход Украины из соглашения о советских изобретениях

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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Nation News прокомментировал выход Украины из соглашения с рядом стран СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР.
В Госдуме прокомментировали выход Украины из соглашения о советских изобретениях
  • ©duma.gov.ru

«Решение Киева понятно, прагматического интереса для них нет. Украина здесь ничего не приобретает, а скорее теряет. Иначе как политическим это решение не назовёшь», — заявил Новиков.

По его мнению, это в очередной раз демонстрирует позицию Украины о том, что ей не по пути с Россией.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT выход Украины из соглашения о советских изобретениях.

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