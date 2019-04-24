На Украину с начала года не пустили более 2,8 тысячи россиян

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Украинские пограничники не пустили на территорию страны более 2,8 тыс. граждан России с начала 2019 года. Об этом сообщил глава государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал.
На Украину с начала года не пустили более 2,8 тысячи россиян
  • © Державна прикордонна служба України

«В этом году сотрудники государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2,8 тыс. человек», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Он отметил, что поток людей из России с 2014 года значительно уменьшился — если в 2014-м на Украину в течение года въезжали почти 15 млн российских граждан, то уже в 2018 -м — около 5 млн.

По его словам, в настоящий момент границу Украины и России в основном пересекают спортсмены, артисты, бизнесмены, люди, у которых на Украине есть родственники.

Ранее депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил заявление Киева о том, что в случае необходимости пограничная служба готова осуществлять визовый контроль граждан России по биометрическим паспортам.

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