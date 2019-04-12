На Украину с начала года не пустили более 2,6 тысячи россиян

Украинские пограничники не пустили на территорию страны более 2,6 тыс. граждан России с начала 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Об этом сообщает УНН.

«Граждан Российской Федерации — более 2,6 тысячи», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что всего на Украину с начала года не пустили более 11 тыс. иностранцев, включая более 430 граждан Израиля.

Ранее депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил заявление Киева о том, что в случае необходимости пограничная служба готова осуществлять визовый контроль граждан России по биометрическим паспортам.