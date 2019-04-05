На Украину с начала года не пустили почти 2,5 тысячи россиян
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«С начала 2019 года не пропустили более 10 тыс. иностранцев. Из них почти 2,5 тыс. — это граждане России», — сказал он УНН.
По его словам, около 2 тыс. иностранцев не были пропущены, поскольку являлись «потенциальными незаконными мигрантами».
Основной причиной отказа Слободян назвал то, что люди не могли подтвердить цель своей поездки.
Ранее сообщалось, что Украина усилила погранконтроль на границе с Крымом из-за выборов.