На Украину с начала года не пустили почти 2,5 тысячи россиян

Короткая ссылка
Украинские пограничники не пустили на территорию страны почти 2,5 тыс. граждан России с начала 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
На Украину с начала года не пустили почти 2,5 тысячи россиян
  • ©dpsu.gov.ua

«С начала 2019 года не пропустили более 10 тыс. иностранцев. Из них почти 2,5 тыс. — это граждане России», — сказал он УНН.

По его словам, около 2 тыс. иностранцев не были пропущены, поскольку являлись «потенциальными незаконными мигрантами».

Основной причиной отказа Слободян назвал то, что люди не могли подтвердить цель своей поездки.

Ранее сообщалось, что Украина усилила погранконтроль на границе с Крымом из-за выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить