Украина усилила погранконтроль на границе с Крымом из-за выборов

Государственная пограничная служба Украины в Херсонской области усилила меры безопасности на границе с Крымом в связи с президентскими выборами в стране.

«На период проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда-выезда... будет увеличено количество пограничных нарядов по проверке паспортных документов и проверке транспортных средств для того, чтобы ускорить пропускные операции», — приводит УНН слова помощника начальника Херсонского пограничного отряда, начальника пресс-службы Ивана Шевцова.

Он отметил, что во время выборов в Херсонской области также увеличат количество пограничных нарядов.

Ранее Украина не пустила на выборы канадского журналиста с гражданством России.