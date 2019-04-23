В штабе Зеленского допустили дальнейшее сотрудничество с Гройсманом

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В штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского допустили сотрудничество с премьером Владимиром Гройсманом после инаугурации. Об этом сообщил представитель штаба Дмитрий Разумков.
В штабе Зеленского допустили дальнейшее сотрудничество с Гройсманом
  • Reuters

«Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский. — RT) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в рамках закона», — цитируют его «Украинские новости».

Разумков добавил, что должность премьера — это прерогатива парламентской коалиции, а партия «Слуга народа» в Раде не представлена.

Ранее Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.

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