В штабе Зеленского допустили дальнейшее сотрудничество с Гройсманом

В штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского допустили сотрудничество с премьером Владимиром Гройсманом после инаугурации. Об этом сообщил представитель штаба Дмитрий Разумков.

«Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский. — RT) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в рамках закона», — цитируют его «Украинские новости».

Разумков добавил, что должность премьера — это прерогатива парламентской коалиции, а партия «Слуга народа» в Раде не представлена.

Ранее Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.