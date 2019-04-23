На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

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Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
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Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня (был спущен. — RT) средний разведывательный корабль, аналога которому нет на Украине», — сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Отмечается, что крёстной матерью боевой единицы ВМС Украины стала директор благотворительного фонда морского транспорта Антонина Шкамерда.

Ранее сообщалось, что списанные в США для Украины катера не могут пересечь океан.

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