На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня (был спущен. — RT) средний разведывательный корабль, аналога которому нет на Украине», — сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Отмечается, что крёстной матерью боевой единицы ВМС Украины стала директор благотворительного фонда морского транспорта Антонина Шкамерда.

Ранее сообщалось, что списанные в США для Украины катера не могут пересечь океан.