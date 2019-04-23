Савченко пообещала поддерживать Зеленского

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Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что разделяет положения предвыборной программы лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского и не собирается быть в оппозиции к нему.
Савченко пообещала поддерживать Зеленского
  • РИА Новости

«Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Многие пункты — это те, о которых я заявляла три года тому назад», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

По её словам, она «увидела в программе Зеленского то, что должно быть», и это «надо поддержать».

При этом нардеп отметила, что готова быть оппонентом в некоторых дискуссионных вопросах.

23 апреля Савченко впервые после освобождения из-под стражи пришла в Верховную раду

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