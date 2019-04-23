Назарбаев рассказал о подготовке к отставке с поста президента

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о процессе подготовки к своей отставке с поста главы страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет если открыть: более чем три года. Всё смотрел по сторонам, рассуждал о будущем и о прошлом, смотрел на кадры моих соратников, воспитывал все эти годы и на каждого возлагал надежды. И вот пришёл к выводу, и этот вывод правильный», — сказал он.

Соответствующее заявление Назарбаев сделал во время выступления на съезде партии Nur Otan, которую он возглавляет.

19 марта Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.