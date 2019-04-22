В Совфеде оценили планы Порошенко вернуться в администрацию президента

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о намерении вернуться в администрацию президента Украины.

«Конечно, он хочет вернуться в администрацию, как и остаться влиятельным политиком. Порошенко думает, что это возможно через хорошие для него результаты на выборах в Верховный совет Украины. Но я не считаю, что он адекватно оценивает сложившуюся в стране ситуацию. У него мало шансов получить серьёзную и влиятельную фракцию, даже если сейчас кто-то демонстрирует ему поддержку», — считает сенатор.

Цеков также отметил, что слова президента о следующих выборах и возвращении после них в администрацию «звучат сомнительно».

«Граждане Украины не забудут годы правления Порошенко, когда страна оказалась в чрезвычайно сложной экономической и социальной ситуации. Не забудут и невероятную коррупцию, очень низкий уровень жизни», — сказал он.

По его мнению, у Порошенко нет никаких шансов.

Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в администрацию президента Украины после следующих выборов главы государства.