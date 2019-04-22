Эксперт прокомментировал предварительные итоги выборов президента Украины
- Reuters
«Конечно, это уникальный результат в разных смыслах», — заявил эксперт.
По его словам, новичок сильно опередил профессионального политика. Кроме того, отметил Погребинский, президентом стал человек, не имеющий отношения к политике.
Со своей стороны, политолог, старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что пока непонятно, как Зеленский сможет реализовать полученный им «сильный мандат» на перемены.
«Его справедливо называют «протестным кандидатом». Но это также и имиджевый кандидат», — считает эксперт.
Ранее в Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов президента Украины.