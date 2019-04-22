Эксперт прокомментировал предварительные итоги выборов президента Украины

Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал предварительные результаты ЦИК Украины, согласно которым на выборах во втором туре лидирует Владимир Зеленский.

«Конечно, это уникальный результат в разных смыслах», — заявил эксперт.

По его словам, новичок сильно опередил профессионального политика. Кроме того, отметил Погребинский, президентом стал человек, не имеющий отношения к политике.

Со своей стороны, политолог, старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что пока непонятно, как Зеленский сможет реализовать полученный им «сильный мандат» на перемены.

«Его справедливо называют «протестным кандидатом». Но это также и имиджевый кандидат», — считает эксперт.

Ранее в Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов президента Украины.