В Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов президента Украины
- Reuters
«Любой политик, понимая, в каком положении сегодня находится Украина, даст Зеленскому один совет: выстроить отношения с Российской Федерацией», — заявил сенатор.
По его мнению, новому президенту Украины будет крайне трудно осуществить какие-то шаги по выстраиванию нормальных отношений с Москвой.
Как считает Клинцевич, Киев с высокой долей вероятности продолжит нынешний внешнеполитический курс, что может привести к разочарованию народа Украины.
Ранее в Крыму оценили предварительные итоги выборов президента Украины.
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с Nation News выразил мнение, что Зеленский как государственный деятель будет не хуже Петра Порошенко.