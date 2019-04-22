В Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов президента Украины

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал предварительные результаты ЦИК Украины, согласно которым на выборах во втором туре лидирует Владимир Зеленский.
В Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов президента Украины
  • Reuters

«Любой политик, понимая, в каком положении сегодня находится Украина, даст Зеленскому один совет: выстроить отношения с Российской Федерацией», — заявил сенатор.

По его мнению, новому президенту Украины будет крайне трудно осуществить какие-то шаги по выстраиванию нормальных отношений с Москвой.

Как считает Клинцевич, Киев с высокой долей вероятности продолжит нынешний внешнеполитический курс, что может привести к разочарованию народа Украины.

Ранее в Крыму оценили предварительные итоги выборов президента Украины.

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с Nation News выразил мнение, что Зеленский как государственный деятель будет не хуже Петра Порошенко.

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