Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах

Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

«Ещё никто не знает, что он такое. Зеленский 20 лет назад — это не Зеленский сегодня. О нём все знают то, что знают все: смотрят замечательную программу «Квартал 95», смотрят его фильмы, смотрят его шоу. Он прекрасный актёр и организатор. У него великолепные шоу. Ну а как президент — посмотрим годик-два», — сказал он.

По его словам, Зеленский прежде всего запомнился тем, что «создал гигантскую продюсерскую семью, которая выпускает очень хорошую продукцию».

«Президентские амбиции, сама идея у него возникла, я думаю, с фильма «Слуга народа». Вот там какие-то появились мысли. Это очень смешная и интересная модель, как простой человек попадает в эту гигантскую элитарную ловушку», — добавил он.

Как подчеркнул Гусман, у Зеленского есть харизма.

«Он же всё время — и правильно — пытался быть любимцем, а не оттолкнуть кого-то, кто за русский язык, кто против русского языка. На Украине есть и западные районы, и южные, Одесса совсем не похожа на Ивано-Франковск и психологией, и менталитетом. Одесса, Харьков и Львов — они совсем разные», — указал режиссёр.

Ранее юморист Максим Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

После обработки 99,48% протоколов Зеленский получает более 73% голосов, Пётр Порошенко — 24,45%.