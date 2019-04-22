Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах

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Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Ещё никто не знает, что он такое. Зеленский 20 лет назад — это не Зеленский сегодня. О нём все знают то, что знают все: смотрят замечательную программу «Квартал 95», смотрят его фильмы, смотрят его шоу. Он прекрасный актёр и организатор. У него великолепные шоу. Ну а как президент — посмотрим годик-два», — сказал он.

По его словам, Зеленский прежде всего запомнился тем, что «создал гигантскую продюсерскую семью, которая выпускает очень хорошую продукцию».

«Президентские амбиции, сама идея у него возникла, я думаю, с фильма «Слуга народа». Вот там какие-то появились мысли. Это очень смешная и интересная модель, как простой человек попадает в эту гигантскую элитарную ловушку», — добавил он.

Как подчеркнул Гусман, у Зеленского есть харизма.

«Он же всё время — и правильно — пытался быть любимцем, а не оттолкнуть кого-то, кто за русский язык, кто против русского языка. На Украине есть и западные районы, и южные, Одесса совсем не похожа на Ивано-Франковск и психологией, и менталитетом. Одесса, Харьков и Львов — они совсем разные», — указал режиссёр.

Ранее юморист Максим Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

После обработки 99,48% протоколов Зеленский получает более 73% голосов, Пётр Порошенко — 24,45%. 

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