Эксперт оценил заявление Савченко об отношениях Украины с Россией

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Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в Киеве, о том, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Эксперт оценил заявление Савченко об отношениях Украины с Россией
  • Reuters

«Она пытается вернуться в политику после того, как её выпустили из камеры предварительного заключения решением суда. Понятно, что если сейчас у нового президента будет что-то не получаться, то пики критики Савченко будут направлены в ту сторону», — сказал Карасёв.

Эксперт не исключил, что Савченко станет формировать свою политическую силу, будет выполнять не только какую-то миссионерскую, но и инструментальную, служебную роль.

Ранее Савченко заявила, что «каждая страна пытается иметь влияние на своих соседей», так как это является «правильным» с точки зрения национальных интересов.

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